La più forte, ma anche la più vecchia. La programmazione, fatta con largo anticipo rispetto alle altre squadre, è sempre stata un'arma della Juventus, più che mai in questi anni di vittorie e successi. Colpi a zero, investimenti e novità, anche con qualche giovane affare in grado di dare spinta in futuro. Ora la Juve, però, semrba entrata in una nuova dimensione e l'ultimo mercato ha visto partire qualche giovane (Kean su tutti) per questioni di bilancio e per far spazio alla maturità calcistica. La qualità che fa rendere ad altissimi livelli. Quello dei giovani mancanti, però, rischia di essere un difetto sul lungo periodo, che la Juve potrà livellare con il mercato o con qualche scoperta del vivaio. Per ora è la squadra più vincente della Serie A, ma anche la più vecchia dei 20 club presenti. L’età media generale della Serie A 2019/2020 è di 26,5 anni, ma il club bianconero la supera abbondantemente...



Ecco tutta la classifica, secondo i dati di Transfermarkt, nella nostra gallery.