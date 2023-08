Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola, lanon ha cambiato allenatore — come avrebbe desiderato una bella fetta della tifoseria, amareggiata da due stagioni senza titoli e anche senza bellezza e divertimento — ma forse il suo allenatore ha rivisitato se stesso, lasciandosi guidare dall’intuito e dai buoni suggeritori. Così è nata la Signora quasi ineccepibile del primo tempo di Udine, un mix di fascino, concretezza ed equilibrio che ha schiantato la prima avversaria della stagione.