Infortunati Squalificati Diffidati De Sciglio: legamento crociato Pogba: sospeso Danilo Kean: problema alla tibia Fagioli: squalificato - Chiesa: distorsione alla caviglia McKennie (in campionato) - Rabiot: sovraccarico muscolare Gatti (in campionato) -

Ecco la formazione ufficiale di Massimiliano Allegri per la prossima partita della Juventus. I bianconeri, e per il match dello Stadium il tecnico livornese ha deciso di rimescolare un po' le carte. Turnover però che pare piuttosto forzato: le assenze iniziano a sommarsi, specialmente tra centrocampo e attacco. La Juventus affronta il Frosinone in Coppa Italia all'Allianz Stadium. Sono i quarti di finale e sarà gara secca. Calcio d'inizio alle 21.00. Alla Juventus mancano alcuni giocatori, oltre a Pogba e Fagioli. Per entrambi, stagione praticamente finita: il centrocampista italiano è stato sospeso nell'ambito di un'inchiesta sulle scommesse; il secondo è stato squalificato a causa della positività al doping. Questo l'elenco degli indisponibili in casa Juve.



De Sciglio : problema al legamento crociato

: problema al legamento crociato Kean : infortunio alla tibia

: infortunio alla tibia Chiesa : distorsione alla caviglia

: distorsione alla caviglia Rabiot: sovraccarico muscolare

Gatti : una giornata (in campionato)

: una giornata (in campionato) McKennie : una giornata (in campionato)

: una giornata (in campionato) Pogba : sospeso

: sospeso Fagioli: squalificato (rientro metà maggio 2024)

Danilo

De Sciglio è il lungodegente in casa Juve: il difensore è reduce da un brutto infortunio al ginocchio e lavora per recuperare. Chiesa potrebbe rientrare a breve, martedì tornano Gatti e McKennie. Al momento, in Coppa Italia, non ci sono giocatori squalificati per la Juventus. Ci sono due squalificati invece in campionato: sono Gatti e McKennie, entrambi ammoniti dopo essere entrati in diffida. Questo l'elenco dei giocatori squalificati in casa Juve. C'è solo capitan Danilo tra i diffidati della Juventus. Al prossimo giallo scatterà la squalifica di una giornata. Questo l'elenco dei giocatori diffidati in casa Juve: Danilo