Le parole sono molto simili a quanto ascoltato, letto, vissuto nel 2017, quando Allegri passò al modulo delle cinque stelle (quattro e mezzo), rivoluzionando una Juve fino a quel momento conservativa e poi formato europeo. Ecco, proprio sul formato europeo i bianconeri vogliono fare un ulteriore passo, un altro step. Come racconta La Gazzetta dello Sport, da Bergamo la squadra bianconera è tornata senza i tre punti che avrebbero permesso di continuare ad alimentare sogni, ma con solide realtà dalla propria parte.



L'AGGRESSIONE - C'è una nuova Juve, insomma. Impostata su un tridente che ne ha cambiato radicalmente l'approccio offensivo, rendendola pericolosa per la vicinanza degli attaccanti e per la possibilità dei centrocampisti di trovare spazi e attaccarli (in questo McKennie è fondamentale). Correre tanto si deve, correre bene serve di più. A Bergamo McKennie e Rabiot sono stati autori di tanti scatti, era una partita preparata per aggredire gli spazi. Sarà così anche in Champions? Lì l'obiettivo sarà interrompere il fraseggio degli spagnoli. La Juve della prima parte, raccolta e passiva, sembra però un lontano ricordo; con Vlahovic e l'entusiasmo tramutato in pressing, una nuova versione e più europea è possibile ed è stata già testata. Come nel 2017, ricordate poi dove andò quella squadra? I DATI - Quanto corrono i centrocampisti della Juve? Anzi: riformuliamo. Quanto corrono in più i centrocampisti della Juve? Come racconta Gazzetta, le sensazioni “visive” trovano conferme nei numeri. I più immediati riguardano i chilometri corsi ad alta intensità, con scatti sopra ai 20 km all’ora: la partita di domenica ha fatto registrare il picco dell’ultimo periodo, in cui il trend è in crescita costante, dalla trasferta di Roma in poi. E il confronto con le prime giornate (pareggio con l’Udinese, sconfitta col Napoli) è clamoroso, con un aumento della distanza corsa in sprint anche del 20 per cento.