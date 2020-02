Questa sera al Groupama Stadium andrà in scena la sfida tra Juventus e Lione. La Juventus in Champions League è quasi perfetta. La Juve lontano dall’Allianz Stadium ha raccolto quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle ultime sette gare. L'unica sconfitta, è quella contro l’Atletico Madrid di Simeone dello scorsa stagione per 2-0 al Wanda Metropolitano. Risultato poi totalmente ribaltato via dal ciclone Cristiano Ronaldo nella gara di ritorno. Chissà se questa sera le statistiche saranno aggiornate positivamente, dopo la sfida contro il Lione.