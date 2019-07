Continua senza sosta il forcing della Juventus per Federico Chiesa. L'attaccante italiano sembra vicino all'addio alla Fiorentina, ma prima bisogna convincere la società viola a privarsi del suo tesserato. I bianconeri hanno già formulato una prima offerta: 50 milioni ed i cartellini di Luca Pellegrini e Merih Demiral. Il primo si trasferirebbe in via definitiva, mentre il secondo passerebbe a Firenze con la formula del prestito.