La Juve su Paul Pogba, Fabio Paratici ci proverà davvero. A lungo si è raccontato, anche nelle scorse sessioni di mercato, della volontà della Juventus di riportare a casa il talento francese, di riacquistarlo dal Manchester United per farne rifiorire classe e forza in quel di Torino. Un'operazione sempre contrastata da fattori quali richieste del club di appartenenza, altri interessi e ingaggio. Ma quest'estate tutto potrebbe essere diverso.



IL PREZZO - La Juve l'ha messo nel mirino e il suo nome è in cima alla lista. Fino a qui poche novità rispetto a quanto vi abbiamo rivelato in anteprima qualche giorno fa, ma le ultime indiscrezioni raccontano di una Juve disposta a fare follie per lui, per competere con le cifre del Real Madrid. Sì, perché - come spiega Tuttosport - il prezzo non spaventa e Paratici è già alla ricerca di soluzioni concrete per ovviare agli alti costi, che recitano: 100 milioni di cartellino e almeno una dozzina per l'ingaggio. Ma con le uscite di Khedira e Mandzukic la Juve avrebbe un ampio risparmio sugli stipendi, così da liberare spazio per le cifre chieste da Pogba. Ma non solo: il secondo passo, infatti, sarebbe una grande cessione, utile per dimezzare (almeno) il prezzo del cartellino. Paratici fa sul serio.