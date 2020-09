La Juventus domattina alle 10.30 giocherà in amichevole contro il Novara, squadra di Serie C. Un match che permetterà ad Andrea Pirlo di provare per la prima volta sul campo il suo progetto tecnico bianconero. La Juve ha pubblicato su Instagram una foto di profilo del suo allenatore al lavoro alla Continassa, con il messaggio "Focus sul primo test". Sì, perché in questa annata così anomala causa coronavirus non c'è stato ancora modo di misurarsi in gare amichevoli, e domani potrebbe essere l'unica occasione prima della sfida iniziale di campionato contro la Sampdoria domenica prossima.