Numeri in calando, ma comunque positivi, per il Napoli in trasferta. Lo sottolinea il sito ufficiale della Juve alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium, riportando alcuni dati relativi agli avversari di giornata. Dopo aver vinto tutte le prime quattro partite esterne di questo campionato, la squadra di Spalletti ha ottenuto soltanto due successi nelle ultime cinque gare di Serie A fuori dalle mura di casa (2N, 1P). In trasferta, sempre in campionato, il Napoli ha mantenuto la porta inviolata 10 volte nel 2021 - più di ogni altra squadra - ma la prima di queste clean sheet è arrivata a marzo, dopo che i partenopei avevano subito gol in tutte le prime sei gare esterne di Serie A dell'anno solare. Il Napoli, inoltre, è la squadra che è rimasta in svantaggio per meno minuti complessivi (56), in trasferta, in questa edizione del torneo.