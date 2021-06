Dopo l’infortunio al polpaccio che lo terrà fuori dai giochi contro la Svizzera, Alessandro Florenzi sta lavorando per tornare arruolabile contro il Galles. Nel frattempo, suonano attorno a lui le sirene del mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il terzino azzurro sarebbe un obiettivo concreto della Juventus, che dovrà fronteggiare la concorrenza dell’Inter e del Paris Saint-Germain. Il giallorosso non sembra rientrare nei piani di Mourinho e il Psg sarebbe intenzionato a trattare con la Roma il riscatto del giocatore, non ancora esercitato e che scadrà domani.