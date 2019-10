di Cristiano Corbo

Torna il campionato femminile e torna la Juve Women alla vittoria. 3-1, contro la Florentia: a segno Girelli, Sembrant e Alves per le bianconere. Ecco le pagelle della gara.



GIULIANI 6 - Sul gol è un po' così. Sul resto è normale amministrazione.



PANZERI 5.5 - Come nei precedenti episodi: ottima partita, soprattutto d'intensità. Però l'errore non permette il premio finale.



GAMA 6.5 - Blocca sprint e iniziative avversarie. Non era una montagna proprio impossibile da scalare, questa Florentia.



SEMBRANT 7 - Una testata nel momento di maggior pericolo: sorrisi e gol sono meritati. Anche dietro, vietato ballare.



BOATTIN 6.5 - Segue il ritmo della squadra, cresce particolarmente nella ripresa. Diligente, soprattutto in fase difensiva.



CARUSO 6.5 - Intensità, dinamismo. Pupillo del centrocampo perché corre per tre. Bene così.

DAL 65' ROSUCCI 6.5 - L'assist per Alves è dolcissimo, così come rivederla ad alti livelli.



PEDERSEN 6.5 - Indispensabile. Avesse più precisione in zona gol, sarebbe pazzesca.



GALLI 6.5 - Dà tutto, pure di più. Oggi il centrocampo era una diga.



GIRELLI 7.5 - Generosissima e formidabile, soprattutto per come costruisce da sola le proprie azioni. Solita capocciata vincente, poi l'errore grossolano che le costa la doppietta. Lo sognerà di notte.

DAL 76' STASKOVA 6 - S'intravede il repertorio. Ed è tanta roba.



ALUKO 6.5 - Anima centrale dell'attacco e punto di riferimento. Sta recuperando terreno.

DAL 53' ALVES 7 - La progressione è meravigliosa, ed è pure fredda davanti alla porta. Deve giocare, sempre e comunque.



CERNOIA 6.5 - Ha raggiunto livelli di maturità incredibili. Giocatrice in più di questa squadra.



GUARINO 6.5 - L'attacco leggero funziona, seppur per pochi minuti. Adesso ha il dubbio Alves: deve giocare, ma dove la mette? Il resto è meravigliosa routine.