Un vero flop, Moise Kean? Lo racconta il Corriere dello Sport in edicola, sottolineando come il bottino di Kean, da quando è tornato alla base, sia decisamente misero: 26 presenze per un totale di 883 minuti, con 4 gol e un solo assist. Poco, anzi niente. Tanto da essere inevitabilmente considerato fin qui un autentico flop, anche guardando a quell'operazione da 38 milioni complessivi che la Juve ha messo a segno per mettere una toppa in extremis dopo la cessione di Cristiano Ronaldo.