Sami Khedira sembra avvicinarsi, quantomeno volersi avvicinare, alla Premier League. Dopo le dichiarazioni al miele nei confronti di Jose Mourinho, sono arrivate anche quelle corrisposte verso Carlo Ancelotti. Questa la ricostruzione di Calciomercato.com. Il centrocampista tedesco, fuori rosa alla Juventus, ha detto: "Ancelotti sta facendo un grandissimo lavoro, mi piacerebbe giocare in Premier League". E l'ex allenatore di Juve e Milan ha risposto: "Ho un bel ricordo di lui al Real Madrid, è un professionista fantastico. Mi piacerebbe lavorare con lui ma non sarebbe il solo. In carriera ho allenato giocatori fantastici, ho bei ricordi di tutti, ma da qui a dire che verranno all'Everton ce ne corre".