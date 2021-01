Jerome Boateng è uno dei nomi che intrigano la Juventus. Giocatore d'esperienza, il contratto con il Bayern Monaco scade a fine stagione e la possibilità di prenderlo a zero rappresenta un'occasione low cost per i bianconeri. A parlare del suo futuro è l'allenatore dei tedeschi Flick in conferenza stampa: "Faremo internamente le nostre valutazioni, è un difensore affidabile che sa comandare molto bene la difesa ed è importante per la squadra. Ci incontreremo e faremo le valutazioni del caso per capire in che direzione andare in futuro".