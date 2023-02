Secondo la Gazzetta dello Sport, aumenta la fiducia della Juve nei confronti di Massimiliano Allegri, tanto che nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la società e l'allenatore per iniziare a programmare la prossima stagione. In particolare, si inizierà a parlare anche di mercato e dei possibili rinforzi. Allegri, riporta il quotidiano, spingerà prima di tutto per il rinnovo di Angel Di Maria.