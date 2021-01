La Juventus ha davvero bisogno di un'altra punta per finire la stagione? Stando ai numeri sì. Ma... ma con Kulusevski e un Dybala al top probabilmente questo investimento non servirebbe. Anche perché l'unica trattativa concreta è quella per Scamacca, per cui il Sassuolo chiede uno sproposito: 22 milioni di euro. La Juve ha bisogno di un attaccante, ma non a queste condizioni.



Specialmente in questo periodo 20-25 milioni sono una risorsa da non sprecare. Domani ci sarà un nuovo incontro a Milano con il Sassuolo, proprietario del cartellino del giocatore attualmente in prestito al Genoa. Apertura al prestito, ma con garanzie sull'acquisto finale e quindi obbligo di riscatto. La Juve frena e vuole riservarsi l’opportunità di valutare bene il giocatore.