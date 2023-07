Lae ilsi scontreranno a Santa Clara in una prestigiosa amichevole per il Soccer Champions Tour, ma l'occasione sarà anche per trattare l'ingaggio di Franck. La Juventus desidera rinforzare il centrocampo e sta cercando di arrivare a un accordo con i catalani per un prestito con diritto di riscatto del giocatore ivoriano, che al Barcellona non è tra i titolari e potrebbe tornare in Italia dopo un anno in Spagna, dove ha vinto la Liga dopo aver conquistato lo scudetto con il Milan nel 2022. Lo rivela La Stampa.Ci sono stati sondaggi positivi perma l'Atletico Madrid è anche interessato al giocatore e sta valutando le sue opzioni. La Juventus vorrebbe accelerare l'affare, poiché al momento i conti a centrocampo non tornano del tutto. La situazione di Paulè ancora incerta dopo quanto ha vissuto e per questo motivo è stato reintegrato Weston. La Juventus aspetta il suo numero dieci e lo porterà con sé negli Stati Uniti, anche se è improbabile che giochi nelle amichevoli. Tuttavia, la squadra continua a cercare un rinforzo per il centrocampo.è stato ceduto all'Arabia Saudita, echiede oltre 40 milioni di euro per cedere, quindi l'opzione Kessié sta guadagnando terreno in questi giorni, poiché rappresenterebbe un'operazione a basso costo per aggiungere esperienza al reparto.