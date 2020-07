La Juve si avvicina alla sfida valida per la 33esima giornata di campionato, contro il Sassuolo. In vista della gara, oggi parlerà Maurizio Sarri, tecnico dei bianconeri, in conferenza stampa. L'incontro con i giornalisti per parlare alla vigilia del Sassuolo è fissato per martedì 14 luglio alle ore 16.15. Diversi i dubbi di formazione che ancora sono aperti: su tutti chi affiancherà Ronaldo e Dybala in attacco tra Bernardeschi e Douglas Costa.