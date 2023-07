L’agenda degli uomini di mercato della, con adesso in testa Cristiano Giuntoli, si arricchisce di un nuovo appuntamento, di quelli da sottolineare in rosso benché sia difficile che si possa dimenticare. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, èLa richiesta diè ormai nota: 40 milioni. Per abbassare le pretese del patron biancoceleste, laè intenzionata ad inserire delle contropartite. Uno è Lucache si è fatto apprezzare dalle parti di Formello e per questo la Lazio vorrebbe averlo a disposizione. Sull’altro nome, invece, è scontro tra la ferma richiesta di Maurizioe la proposta dell’amico, oggi avversario, CristianoIl nuovo direttore dell’area calcio juventina vorrebbe inseriree la proposta è già arrivata nella giornata di giovedì. La Lazio risponde picche e, in particolare, è Sarri ad alzare il muro e fare una richiesta precisa: vuole NicolòLe parti, dunque, sono ancora distanti. Ma una trattativa c’è e lunedì si entrerà nel vivo.