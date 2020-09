Ieri in campo per l'intero allenamento, domenica di nuovo tra i convocati. E probabilmente in campo, almeno per uno spezzone. Dybala sorride e si è lasciato l'infortunio alle spalle, in attesa di riprendersi una maglia da titolare e inseguire nuovi trofei, di squadra e personali, come l'MVP della Serie A 2019/20 consegnatogli solo qualche giorno fa.



Intanto, a margine, c'è anche la questione rinnovo: l’agente Antun è a Torino - tanto per cominciare per gestire alcuni incontri con gli sponsor e organizzare alcune attività di beneficenza, scrive Tuttosport - ma ha già ovviamente contattato il dg bianconero Fabio Paratici a tema prolungamento di contratto, che scade a giugno 2022. L’incontro è fissato per inizio ottobre, dopo la chiusura della sessione estivo-autunnale di mercato: si ragionerà su un ingaggio di 10 milioni a stagione con bonus.