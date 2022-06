Uno degli obiettivi di mercato della Juventus è quello di cambiare volto agli esterni, in attacco e in difesa. Tra i nomi in lista, c'è quello di Andrea Cambiaso, come racconta la Gazzetta dello Sport: "Il terzino del Genoa e dell’Under 21, classe 2000, è finito da tempo fra gli osservati, ma nei primi giorni della prossima settimana è fissato un appuntamento col Genoa per provare a bruciare la concorrenza, che non manca. Sul laterale infatti ci sono il Bologna e soprattutto l’Inter: i rossoblù lo valutano 7-8 milioni, la Juve proverà a sondare la disponibilità del Genoa a considerare delle contropartite".