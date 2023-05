Un passo avanti, un passo incontro tra le parti. La scadenza fissata sull’accordo è al 30 giugno 2023, frutto, come molti ricorderanno, di un lunghissimo tira e molla estivo. In quell’occasione, Angelmantenne la propria linea fino alla fine: firmare con laper una sola stagione, e poi si vedrà.Adesso è tempo di discutere su quel “si vedrà”.. Come è ormai noto, Di Maria e la sua famiglia si trovano bene a Torino e dopo il Mondiale hanno cominciato a sentire tutto l’affetto dei tifosi.. Qualche ombra recente, dall’autoesclusione per la trasferta di Bologna allo sguardo basso di ieri dopo la sostituzione contro il Lecce, fino ad arrivare al possibile ritorno di Messi al Barcellona che potrebbe sparigliare le carte. Insomma, una partita aperta e da giocare.: dalla prossima settimana si inizierà a parlare di futuro e rinnovo.