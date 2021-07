L’agente di Dybala,, è arrivato in Italia sabato scorso: dovrà sottoporsi ai 10 giorni di quarantena (obbligatori per chi arriva dall’Argentina) che - matematicamente - scadranno il 4 agosto. Come racconta Gazzetta, Antun e Federico Cherubini si sono sentiti al telefono nei giorni scorsi e si sono dati appuntamento nella seconda metà della prossima settimana. "Si ripartirà da zero dopo mesi di stallo: i bianconeri intendono proporgli un prolungamento di 3 o 4 anni a 10 milioni di euro a stagione (più eventuali bonus)".