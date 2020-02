La Juve oggi ha ritrovato in allenamento Sami Khedira, fermo da tempo per l'infortunio al ginocchio sinistro, e Federico Bernardeschi. Domani la prima squadra, agli ordini di Maurizio Sarri, si ritroverà in mattinata, alla 11.30, alla Continassa per un nuovo allenamento in vista della partita con la Spal di sabato prossimo.



