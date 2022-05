Rivoluzione totale? No. Colpi top? Sì. E quelli in bilico? Da valutare caso per caso. Una buona base per ripartire c'è, sostiene Max Allegri, però c'è bisogno di innesti mirati e di cambiamento in una rosa che inevitabilmente deve dare di più, arrivando a giocarsi tutto fino all'ultima giornata. "Da lunedì parleremo e valuteremo le scelte da fare, con calma e lucidità", dice Allegri, che mira a una squadra che è un mix di "giovani e giocatori esperti" e che da oggi avvia la nuova Juve, verso il 13 agosto, data della ripartenza.



SUMMIT - Come riporta Tuttosport, "se ne parlerà diffusamente nel corso di un vertice in calendario entro metà settimana, tra domani e al massimo mercoledì. Perché c’è bisogno di confrontarsi serenamente con la società, aspettando un paio di colpi ormai caldissimi. Attesi al tavolo il vicepresidente Pavel Nedved, l’ad Maurizio Arrivabene, il ds Federico Cherubini, il responsabile dello scouting Matteo Tognozzi e il tecnico bianconero". Paul Pogba, Angel Di Maria e non solo". La condivisione degli obiettivi tra Max e la società è praticamente totale: va rinforzato un centrocampo poverissimo di gol e soluzioni offensive, con una mezz’ala tecnica e di fisico come Pogba, mentre davanti a Vlahovic serve il supporto di un esterno alla Di Maria, al netto di eventuali sviluppi juventini sui fronti Perisic e Zaniolo.



NECESSITA' - Poi servirà sfoltire la rosa. Con Morata e Kean in bilico nei prossimi giorni potrebbe decollare la pista Raspadori, mentre in mezzo il primo indiziato per l'addio è Arthur, con Paredes (Psg) o Thomas dell’Arsenal come primi nomi. Gabriel è l'erede designato di Chiellini, ma il prezzo è molto alto. Anche Alex Sandro rischia il “taglio”, con Emerson Palmieri come primo indiziato per sostituirlo, ma non il solo. Piace anche Molina, sull'altra fascia. Infine, Rabiot e McKennie: oggi non sul mercato, ma comunque cedibili...