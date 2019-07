Ieri e oggi alcuni dei test al J-Medical, poi l'allenamento. La Juventus si è ritrovata ufficialmente questa mattina, alla Continassa, dopo più di un mese di vacanza dai colori bianconeri. Sorrisi, abbracci e foto, con Bernardeschi, De Sciglio, Emre Can, Rugani, Bonucci, Pjanic, Cancelo, Mandzukic, Higuain e Khedira come volti principali per le visite mediche di rito.



Oggi pomeriggio il primo allenamento della stagione, il primo dell'era Sarri.