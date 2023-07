Federicoè uno dei pezzi pregiati della Juve. Come spiega il Corriere dello Sport, al mercato inglese, qualche settimana fa, il club bianconero ha fatto il prezzo:. Non è incedibile, come tutti gli altri del reparto avanzato di Allegri. E l’attaccante, da parte sua, si sentirebbe pronto per un cambio di maglia:lo seguono ma di offerte ancora non c’è traccia. E quando si parla di Chiesa alla Juve hanno in mente una data: giugno 2025, tra due anni, scadenza del contratto.