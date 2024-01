Trenta milioni, per avviare i dialoghi. Questo è il prezzo ma è certamente destinato a salire. La Juve ha deciso di puntare tutto su Kenan Yildiz, preferendo altri talenti per fare cassa e finanziare il mercato: come Matias. Ma l'argentino verrà venduto solo al giusto prezzo e con ogni probabilità solo in vista della prossima stagione: il club più interessato? Il Southampton, pronto a investire 30 milioni più bonus, con Soulé che ascolterà solo in caso di Premier League. A riferirlo è Calciomercato.com.