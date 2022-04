Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus questa estate prima della scadenza del suo contratto prevista per il 30 giugno 2023. Il giocatore francese ha un ingaggio elevato e questo è un deterrente per molti club. Stando a quanto riporta Todofichajes.com la Juventus per cedere Adrien Rabiot chiederebbe una cifra attorno ai 15 milioni di euro.