La Juventus vuole registrare qualche plusvalenza, necessità non più non così impellente alla luce di un ipotetico aumento di capitale che arriverebbe solo a mercato chiuso. Chi potrebbe generare ingenti entrate è Merih Demiral. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri hanno incontrato il procuratore del centrale turco, che ha spiegato come il suo assistito non si vorrebbe accontentare di fare la riserva. Su di lui diverse squadre italiane, come Atalanta e Roma, e anche di Premier League, la Juve chiede 40 milioni di euro.