Secondo fichajes.com il Barcellona pensa al difensore olandese Matthijs de Ligt, che la Juventus valuta 100 milioni di euro. E' il pilastro su cui i bianconeri mirano a costruire il futuro, incedibile a meno di offerte clamorose e che arrivino nei tempi giusti. Una volontà comune quella di proseguire insieme, con l'olandese che potrà essere davvero il volto della Juve che verrà, quella che mira a tornare in vetta in Italia e in Europa.