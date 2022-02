7









La Juventus sta definendo la strategia per il futuro, che passa dalla prossima campagna acquisti e dalle nuove firme. E spunta una data chiave... Come riferisce Tuttosport, la prossima settimana porterà con sé due eventi importanti: mercoledì 23 ci sarà l’ottavo di finale di andata contro il Villarreal, in Spagna, e poche ore prima si terrà il consiglio d’amministrazione della Juventus. Un passaggio chiave per definire il futuro della Juventus, che nelle prossime settimane deciderà chi va, chi viene e chi resta nella prossima estate, ma molto passa da una riunione. Questioni tecniche e indicazioni economiche: sul tavolo c'è moltissimo.



Il 23 febbraio rappresenta una data importantissima, a cui lo stesso Maurizio Arrivabene aveva dato appuntamento, in cui il Consiglio d’Amministrazione potrà valutare e pesare i rinnovi. Il primo nome, naturalmente, non può che essere quello di Paulo Dybala, il rinnovo più atteso e discusso, quello su cui lavorare e che rappresenta un punto chiave nel futuro della Juventus. Poi arriveranno anche quelli di Juan Cuadrado, De Sciglio, Bernardeschi e Perin.