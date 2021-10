Ieri abbiamo fatto allenamento, c'è stato 5 minuti di riscaldamento, partitella con le mani, e vedo De Ligt che non si muoveva. Poi è arrivato il fastidio all'adduttore. Vediamo domattina. Anch'io sono rimasto sorpreso. Ma ci sta, eh. Non è successo niente". Così ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, annunciando nuovi esami perche ha saltato la sfida con la Roma per un affaticamento muscolare. La Juve spera di recuperarlo il prima possibile, visto il doppio impegno con Zenit e Inter.