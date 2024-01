Tutto fatto per Tiago Djalò alla Juve; il club bianconero ha trovato l'accordo sia con il Lille che con il giocatore, superando la concorrenza dell'Inter, che avrebbe preso il difensore solamente in estate a parametro zero. Il portoghese arriverà a Torino ad inizio della prossima settimana, per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Juve. La cifra che la Juve pagherà al club francese è di 3,5 milioni di euro più bonus. Djalò, reduce dall'infortunio al crociato, voleva in tutti i modi trasferirsi già in questa sessione. La Juve ha colto l'opportunità e in pochi giorni è riuscita a chiudere la trattativa.