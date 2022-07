La telenovela si avvicina ai titoli di coda. Oggi, con il rientro dalle vacanze, Radu Dragusin farà sapere quale scelta ha preso per il suo futuro professionale. L'alternativa è se accettare la proposta di cessione definitiva al Genoa oppure restare alla Juventus, più con la speranza di accasarsi poi in un altro club che con quella di giocarsi le proprie carte in bianconero. Come spiega calciomercato.com, inserito come parziale contropartita nell'operazione che dovrebbe far compiere ad Andrea Cambiaso il tragitto inverso, Dragusin non sarà tuttavia decisivo nel condizionare il passaggio alla Juve del giovane esterno ligure. Il 22enne cresciuto nel vivaio genoano è ormai pressoché certo di diventare un nuovo tesserato bianconero, tanto che le visite mediche preliminari alla firma sul contratto sarebbero già state fissate per la giornata di venerdì.