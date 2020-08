Come racconta Tuttosport, per la Juve ci sarà un'amichevole soltanto prima d'iniziare la nuova era Pirlo. Tra il 12 e il 13 settembre, con ogni probabilità, si avranno le prime immagini dei bianconeri del Maestro. Pirlo inizierà la sua carriera da allenatore il 19 o il 20 settembre nella prima giornata di Serie A: intanto, la Juve si troverà alla Continassa il 24 o il 25 agosto con tutti gli effettivi. Difficilmente sarà la versione definitiva della Juventus. Un'unica settimana di lavoro per poi iniziare a spiegare le sue idee tattiche ai giocatori, poi ci sarà tempo per le nazionali. La rosa al completo? Pirlo la vedrà tra il 7 e l'8 settembre. Dieci giorni prima dell'inizio del campionato.