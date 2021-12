Chiudere con i tre punti, chiudere con una vittoria. Era questo l'obiettivo dei bianconeri e così è stato nella serata di ieri all'Allianz Stadium: 2-0 al Cagliari, ancora una volta senza subire gol (per l'ottava volta in campionato in questa stagione).Adesso, qualche giorno di riposo, in occasione delle festività natalizie, prima di tornare in campo per iniziare a mettere nel mirino i prossimi appuntamenti.Il report dal sito della Juventus