Il centrocampista della Juventus Denis Zakaria è attualmente fermo ai box per l'infortunio rimediato nella sfida contro l'Empoli. Stando a quanto riferisce Sportmediaset il centrocampista potrebbe recuperare prima del previsto. Lo svizzero potrebbe rientrare già per la sfida di Marassi contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri recupererebbe dunque una pedina importante per il centrocampo.