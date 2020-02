La Juve ha comunicato con una nota, pubblicata sul proprio sito ufficiale, l'orario della conferenza stampa di Maurizio Sarri in vista della partita di sabato pomeriggio contro la Spal. Per la sfida con gli estensi il tecnico dovrà apportare dei cambi in formazione a causa delle assenze per squalifica di Bonucci e per infortunio di Higuain e Pjanic. Possibile l'impiego dal 1' in difesa della coppia Rugani-De Ligt.



IL COMUNICATO - "La vigilia di SPAL-Juve prevede la conferenza stampa di Maurizio Sarri (appuntamento per le 13:15, come sempre Live su Juventus TV), seguita da una seduta di allenamento pomeridiano al JTC e la partenza per Ferrara".