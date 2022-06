L'esterno d'attacco è una priorità per la Juventus e tra le opzioni resta viva anche quella che porta a Filip Kostic. Per il serbo però, rivela Calciomercato.com, serviranno non meno di 20 milioni di euro per sbloccare l'affare e convincere l'Eintracht (che vorrebbe tenerlo e gli ha proposto il rinnovo) a lasciarlo partire a un anno di scadenza dal suo contratto.