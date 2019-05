Domani sarà un giorno di vigilia per la Juventus, che si sta preparando per l'ultima sfida della stagione, che la vedrà protagonista domenica a Genova contro la Sampdoria.



ULTIMA CONFERENZA - Domani mattina si svolgerà la rifinitura. Al termine della seduta Massimiliano Allegri parlerà come di consueto dalla sala stampa dell'Allianz Stadium: per lui sarà l'ultima conferenza "della vigilia" da tecnico della Juventus. L'appuntamento è fissato per le ore 14:00: potrete leggere tutte le dichiarazioni dell'allenatore in tempo reale su ilBiancoNero.com.