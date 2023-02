Di nuovo fischi. Mattiaancora nel mirino dei tifosi della Juventus con l'accusa di aver svelato ai pm che stanno indagando le chat di squadra in cui si parlava della manovra stipendi. E Dazn, lui, si è difeso così: "Io penso solo al campo, credo che debba essere giudicato per quello che faccio nel rettangolo di gioco. Per il resto non ho fatto niente di male, io do sempre il massimo quando scendo in campo per questa maglia, perché per me la priorità sono la squadra e la Juventus. Mi ha fatto piacere che Allegri ha preso una decisione chiara nei miei confronti".