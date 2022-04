1









Una partita non semplice, perché vale l'accesso alla finale di Coppa Italia, perché rappresenta una rivalità storica: Per Dusan Vlahovic, che affronta la sua ex squadra, pesa ancora di più. Un peso che si vede nei gesti e nelle parole dell'attaccante, come riportato dal bordocampista di Mediaset. Infatti, Vlahovic si è dimostrato particolarmente nervoso, battibeccando spesso con i compagni e chiedendo di essere servito di più e meglio con palloni lanciati in profondità.