Ieri la Juventus ha battuto 1-0 la Fiorentina, col gol in extremis di Juan Cuadrado che permette ai bianconeri di portare a casa i 3 punti con un altro "corto muso". Nel postpartita dell'Osservatorio Romano il nostro inviato Cristiano Corbo ha analizzato non solo la gara della Juve, la prestazione non brillantissima e il bel risultato finale, ma anche l'ottima risposta del pubblico dell'Allianz Stadium.