Vigilucci, giocatrice della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport poco prima del match con la Juventus: "C'è tanta voglia di rifarsi, è Juve-Fiorentina e per i fiorentini è una delle partite più importanti. Anche per vedere la reazione dopo la gara con il Sassuolo. La sconfitta? Ci siamo parlate tra di noi per cercare di capire gli errori, l'atteggiamento. Ci sta andare sotto, ma bisogna reagire, rimanere squadra, può succedere in un campionato del genere andare sotto, non battersi. Ci può stare ma bisogna stare sul pezzo".