Sarà Lunch Game perché la Juve torna a giocare all'ora di pranzo. Domenica 2 febbraio alle 12.30 i bianconeri ospiteranno all'Allianz Stadium la Fiorentina. Terminate le fasi di vendita dedicata ai Juventus Member, inizia oggi la vendita libera con gli ultimi biglietti rimasti. In promozione i biglietti per gli Under 16 e le donne.