L’edizione odierna de La Repubblica Firenze, a poche ore dalla semifinale di ritorno tra Juventus e Fiorentina ha fatto il punto della situazione in casa viola, cercando di analizzare le sensazioni e i motivi per i quali la squadra di Italiano potrebbe riuscire ad avere la meglio sui più quotati bianconeri. Il quotidiano spiega come stasera in gioco ci sia più di una semplice finale ma addirittura il futuro stesso del progetto viola. Ovviamente il primo effetto di un‘eventuale vittoria è il raggiungimento della finale: un’ulteriore opportunità che darebbe alla Fiorentina di tornare in Europa.