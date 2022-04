1









La Juventus si prepara per la gara di questa sera contro la Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia. In campo alle 21, ecco la lista dei convocati di Massimiliano Allegri, con la Juve sempre in forte emergenza a centrocampo. L'elenco:



PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani

CENTROCAMPISTI: Bernardeschi, Rabiot, Zakaria, Miretti

ATTACCANTI: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Soulé