Come raccontato dall'edizione di Repubblica, per la Fiorentina la sfida con la Juventus assume una duplice valenza: innanzitutto è fondamentale per la classifica, con la Viola reduce dal pari interno con il Verona e finora ad appena 11 punti in 13 partite, che la collocano al sedicesimo posto in campionato. La seconda: la voglia di riscattarsi capita proprio nella gara più importante dell'anno per i toscani, che coltivano da sempre la grande rivalità con i bianconeri. Per la prima volta, Federico Chiesa sarà tra gli avversari. E salvo clamorose sorprese, giocherà dal primo minuto.