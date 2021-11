La Juventus ha rialzato la testa guadagnandosi la qualificazione agli ottavi di Champions con due gare d'anticipo, ma ora deve risollevare le proprie sorti in Serie A dove proviene da due ko contro Sassuolo e Verona. La squadra di Allegri oggi alle 18 è impegnata in una partita sempre molto delicata, dal clima rovente: quella contro la Fiorentina, avanti in classifica di 3 punti rispetto ai bianconeri.

Entriamo insieme nel clima di Juve-Fiorentina, con tutte le immagini (foto e video) provenienti dall'Allianz Stadium, dall'arrivo delle squadre allo stadio fino all'ingresso sul terreno di gioco